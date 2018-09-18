Kaşla göz arasında otobüs sürücüsünün telefonunu çaldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bindiği özel halk otobüsünde yanına oturduğu sürücünün telefonunu kaş ile göz arasında çaldı. Gözaltına alındıktan sonra tutukalanan şahısın hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 5 Şubat tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İzmit şehir içi özel halk otobüsü hattında çalışan A.Ö. idaresindeki otobüse binen bir şahıs, sürücünün yan tarafında bulunan koltuğa oturdu. Bir süre seyir halinde olan otobüs sürücüsü ile sohbet eden şahıs, diğer yolcuların araçtan inmesini bekledi. Otobüsteki tüm yolcuların inmesini fırsat bulan şahıs, sürücünün koltuğunun yan tarafında bulunan alan üzerindeki telefonunu eli ile kaydırarak yere düşürdü. Daha sonra yerden telefonu alan şahıs, çorabının arasında sakladı. Sohbet ettiği sürücünün yola baktığı anda arkasındaki telefonu cebine koyan şahıs araçtan inerek uzaklaştı.

Gözaltına alınan şahıs pişman olduğunu söyledi

Bir süre daha ilerleyen otobüs sürücüsü telefonunun bıraktığı yerde olmadığını anladı. Telefonunu bulamayan A.Ö. durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine geren Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan teknik incelemelerde otobüs sürücüsü A.Ö.'nün telefonunu çalan şahısın A.Y. (38) olduğu tespit edildi. Olayla ilgili incelemelerini sürdüren ekipler, şahısı İzmit'te düzenledikleri operasyonla yakalayarak gözaltına aldılar. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şahıs, ifadesinde pişman olduğunu söylediği öğrenildi. 12 ayrı suçtan sabıka kaydı bulunan A.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahısın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı

Saniye saniye otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan olayda A.Y., bindiği halk otobüsünde sürücünün yan tarafında bulunan koltuğa oturuyor. Bir süre seyreden otobüsten tüm yolcuların inmesinin ardından şahıs, sürücü ile sohbet ediyor. Sohbet sırasında sürücüsünün yan tarafında bulunan zemin üzerindeki telefonu eli ile kaydırarak yere düşürüyor. Daha sonra telefonu yerden alan şahıs çorabının içine koyuyor. Şahıs, araçtan inerek uzaklaşıyor. Şahıs indikten sonra bir süre daha seyreden otobüs sürücüsü, telefonunun bıraktığı yerde olmadığını görüyor ve aracı durdurarak telefonu bulmaya çalışıyor.