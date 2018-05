Katiliyle son çay

Katil ve maktulün çay içtikten sonra birlikte cami bahçesinden ayrılmaları kameralara an be an yansıdı.

Kocaeli’de 9 Mayıs’tan beri kayıp olan ve ormanlık anda gömülü olarak cesedine ulaşılan 26 yaşındaki Yusuf Acar’ın katili babasının amcasının oğlu Ş.A.(42) çıktı. Edinilen bilgiye göre Çayırova’da oturan Yusuf Acar’dan 9 Mayıs gününden sonra eve dönmeyince yakınları polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. İncelemede Acar’ın en son babasının amcaoğlu Ş.A. ile birlikte Körfez ilçesinde yürürken Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarınca görüntülendiği belirlendi.

Görüntüler üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan Ş.A., 2 gün süren sorgusunun ardından Yusuf Acar’ı öldürdüğünü ve Körfez Kalburcu köyünde ormanlık alana gömdüğünü söyledi. İfadeler doğrultusunda Kalburcu köyünde ormanlık alana giden polis ekipleri, Yusuf Acar’ın başından 3 el ateş edilerek öldürüldükten sonra gömüldüğü alanda cesedine ulaştı.

Ölüme böyle gitmiş

Olayın ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan Ş.A. tutuklanırken, cinayet ile ilgili yeni görüntüler de ortaya çıktı. Zanlı Ş.A. ile maktul Yusuf Acar’ın bir cami bahçesinde çay içtikten sonra, merdivenlerden birlikte indikleri görülüyor. Bir başka görüntüde ise otomobilin içinde bulunan ikili cinayet mahalline gidiyor. Bu görüntülerden dakikalar sonra Yusuf Acar, Ş.A. tarafından silahla vurularak öldürülüyor.