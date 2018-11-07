Kayalıklarda mahsur kalan 3 kişi helikopterle kurtarıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kefken Sahili Yelken Kayalıkları üzerinde balık tutarken olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle mahsur kalan 3 kişi helikopterle kurtarıldı.

Olay, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kefken Yelken Kayalıkları'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kıyıda bulunan kayalıklardan balık tutan 3 kişi olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle mahsur kaldı. Vatandaşların kayalıklarda mahsur kaldığı bilgisini alan 112 Acil Yardım ekipleri bölgede kurtarma çalışması başlattı. Şahısların yerinin tespit edilmesi amacıyla görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından yapılan incelemelerde vatandaşların kayalıklar üzerinde oldukları tespit edildi.

Olumsuz hava koşulları sebebi ile bot yardımı ile kurtarılamayan şahıslar için bölgeye Sahil Güvenlik Helikopteri gönderildi. Bölgeye gelen helikopter yardımıyla 3 kişi mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan vatandaşların bilinçlerinin açık olduğu belirlendi. Helikopter ile kurtarılan vatandaşlar daha sonra sağlık kontrollerinin tamamlanması için sahilde sağlık ekiplerine teslim edildi.