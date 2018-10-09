Kaybolan 56 yaşındaki kadın, 13 saat sonra ormanda bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kaybolan 56 yaşındaki kadın, 13 saat sonra ormanlık alanda bulundu.

Olay, 8 Ekim'de İzmit ilçesi Şahinler Köyü Gırgırlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Fatma A. (56) için gündüz saatlerinde kendi imkanlarıyla arama yapan köylüler, tüm çabalara rağmen kayıp kadını bulamadı. Psikolojik ve zihinsel rahatsızlığı olduğu iddia edilen kadını bulamayan vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine AFAD ekipleri Fatma A.'nın bulunması için çalışma başlattı.

Olay yerinde jandarma ve köylüler ile ilk değerlendirmeyi yapan ve koordineli şekilde aramalara başlayan AFAD ekibi, ormanlık arazide ve patika yollar üzerinde 2 saatlik arama çalışması sonrası kayıp kadını buldu. Bitkin haldeki kadın 13 saat sonra ailesine teslim edildi.