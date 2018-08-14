Kaybolan alzheimer hastası kadın ormanda bulundu

Olay, dün öğle saatlerinde Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Sepetçi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 89 yaşındaki alzheimer hastası Emine Ö., dün öğle saatlerinde çocuklarıyla birlikte fındık tarlasındayken, ailesinin bir anlık dalgınlığı sonucu ortadan kayboldu. Ailesinin ihbarı üzerine bölgede arama çalışmaları başlatan Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı, uzun çalışmalar sonucu yaşlı kadını bu sabah saatlerinde Sepetçi Mahallesi’ne 4 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu.

Yaşlı kadın ailesine teslim edildi. Kadının sağlık durumunun iyi olduğunu gören yakınları, büyük sevinç yaşadı. 89 yaşındaki kadının çocukları, jandarma ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.