Kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, sabah saatlerinde Kartepe D-100 Karayolu Uzuntarla mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Orhan Bulut (21) idaresindeki 41 AAB 810 plakalı otomobil aşırı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halinde duran 43 DN 622 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Çarpmanın etkisiyle Orhan Bulut ve Çağatay Bulan araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Çağatay Bulan’ı çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinden yapılan yaralı Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Orhan Bulut’un ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından 21 yaşındaki Orhan Bulut’un cansız bedeni morga kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.