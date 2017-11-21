Diğer
Kategoriler
21 Kasım 2017 12:04

Kayıp eşyalar sahiplerine teslim ediliyor

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kayıp eşyaları sahiplerine ulaştırıyor.

Kayıp eşyalar sahiplerine teslim ediliyor

21 Kasım 2017 12:04


Vatandaşların kaybettiği eşyaları İzmit Belediyesi tarafından sahiplerine ulaştırılıyor. Son olarak Belsa Plaza önündeki bebek emzirme kabininde vatandaşa ait unutulmuş bir telefon, Zabıta ekipleri, tarafından yapılan araştırma sonucunda telefonun Aydan Küçükal isimli bayana ait olduğu belirlendi. Öte yandan, Fethiye Caddesi’nde bulunan kayıp cüzdan için de harekete geçtiler. Abdullah Eren Keskin isimli lise öğrencisine de cüzdanını eksiksiz teslim eden İzmit Zabıtası’nın davranışı vatandaşlarca takdirle karşılandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
12
°
C
Yağmurlu
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    12°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    13°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    13°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç