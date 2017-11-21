Kayıp eşyalar sahiplerine teslim ediliyor

Vatandaşların kaybettiği eşyaları İzmit Belediyesi tarafından sahiplerine ulaştırılıyor. Son olarak Belsa Plaza önündeki bebek emzirme kabininde vatandaşa ait unutulmuş bir telefon, Zabıta ekipleri, tarafından yapılan araştırma sonucunda telefonun Aydan Küçükal isimli bayana ait olduğu belirlendi. Öte yandan, Fethiye Caddesi’nde bulunan kayıp cüzdan için de harekete geçtiler. Abdullah Eren Keskin isimli lise öğrencisine de cüzdanını eksiksiz teslim eden İzmit Zabıtası’nın davranışı vatandaşlarca takdirle karşılandı.