Kayıp eşyalar, zabıtada sahiplerini bekliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma araçları, mesire alanları gibi noktalarda unutulan veya kaybedilen eşyalar, sahipleri gelene kadar güvende tutuluyor. Eşyalarını unutan veya kaybeden vatandaşlar, fuar içindeki Zabıta Dairesi Başkanlığı'na başvuruda bulunarak eşyalarını geri alabiliyor. Ortak kullanım alanlarında bulunan kayıp eşyaları duyarlı vatandaşlar, eşyaların sahiplerine güvenle ulaştırılmaları için zabıtaya başvurmaları gerekiyor. Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı'nda kayıt altına alınan kayıp eşyalar, Alo Zabıta 153 ve 331 65 89 numaralı telefonlardan sorgulanabiliyor. Unutulan eşyalar arasında nüfus cüzdanları, ehliyet, kredi kartları, şemsiye, gözlük, araç ve ev anahtarları, ayakkabı, cep telefonları, çantalar ve içinde para bulunan cüzdanlar çoğunlukta oluyor.

Zabıta Daire Başkanlığı'nda kayıp ve unutulan her türlü eşya, sahibine ulaştırılmak için muhafaza altına alıyor. Gerek duyarlı vatandaşların bizzat getirdikleri, gerekse zabıta ekiplerinin ve güvenlik ekiplerinin ulaştırdıkları eşyalar, sahiplerine teslim edilmek üzere teslim alma tutanağı ile kayıt altına alınıyor. Kayıp eşyalar genel olarak vatandaşlarımızın yoğun şekilde bulunduğu Marina, Sekapark, Yürüyüş Yolu, sahil parkları, AVM'ler, kongre ve konferans salonları, şehir içi otobüs durakları, tramvay araçları, fuar içi ve belediye etkinlik alanlarında bulunuyor. Sahiplerine ulaştırılan eşyalar tutanak ile kendilerine teslim ediliyor. Sahiplerine ulaştırılamayan nüfus cüzdanları Nüfus Müdürlüğüne, ehliyet ve ruhsatlar Trafik Ruhsat Müdürlüğüne, Kent Kartlar Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığına, banka kartları ilgili bankalara gerekli bilgi verilip müşterilerine ait kredi kartları iptal ettirilerek Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından imha ediliyor.