Kaymakam, belediye başkan aday adaylığı için istifa etti

Kocaeli'de Gölcük Kaymakamı olarak görev yapan Mustafa Altıntaş, görevinden istifa ederek, AK Parti'den Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesi için aday adayı oldu.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 2 yıldır sürdürdüğü kaymakamlık görevini sürdüren Mustafa Altıntaş, AK Parti'den Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesi için aday adayı olmak için istifa etti. 1982 yılında Çorum'a kaymakam olarak atanan Altıntaş, yaklaşık 30 yıldır farklı illerde sürdürdüğü kaymakamlık görevinden istifa etti. Sabah saatlerinde istifasını verdiğini söyleyen Altıntaş, öğleden sonra AK Parti'den Şereflikoçhisar ilçesi için aday adayı olacağını açıkladı.

Mehmet Altuntaş kimdir

1954 yılında Şereflikoçhisar ilçesinde dünyaya gelen Altıntaş, Siyasal Bilgiler Fakültesine girerek 1979 yılında mezun oldu. Aynı yıl İçişleri Bakanlığının açtığı sınavı kazanarak Çorum'a kaymakam adayı olarak atanan Altıntaş, 1982 yılında da Sinop'un Erfelek ilçesine kaymakam oldu. Ağrı'da da vali yardımcılığı yapan Altıntaş, 1989 yılında Bakanlıkça ABD'nin Teksas eyaletine bir yıllığına mesleki bilgi ve dil eğitimi için gönderildi. Eğitiminden sonra Ürgüp, Silifke, Kırıkhan ve Altındağ'da kaymakamlık; İstanbul vali yardımcısı, Karatay kaymakamı, Gemlik kaymakamı ve Bursa Vali Yardımcısı olarak görev alan Mehmet Altıntaş, 2016 yılında yayımlanan kararnameyle Kocaeli'nin Gölcük ilçesine kaymakam olarak atandı.