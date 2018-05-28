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28 Mayıs 2018 12:55

Kaymakam Güler ve Başkan Köşker bayrak törenine katıldı

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Mesude İşman Ortaokulu’nun bayrak törenine katıldı, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Kaymakam Güler ve Başkan Köşker bayrak törenine katıldı

28 Mayıs 2018 12:55


Bayrak töreninde İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener hazır bulundu. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker selamlama konuşmasında, “Evet okulların kapanmasına ve yaz tatiline artık az bir zaman kaldı. Önemli olan bu sıralarda geçirdiğimiz zamanları verimli geçirmek. Dersimize iyi çalışacağız ve ayakları üzerinde duran bir nesil olacağız. Bu anlamda sizlere güveniyoruz. Bu ülkenin geleceği sizlersiniz ve bu sebeple çok çalışmalıyız” dedi.


Başkan Köşker’in ardından selamlama konuşması yapan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, “Bu vatan, bizler sizlerden çok şey bekliyoruz. Bizler sizlerden çok şey bekliyoruz. Çok çalışmalısınız, çok kitap okumalısınız. Zamanınızı iyi değerlendirmelisiniz. Haybenizi bilgilerle doldurmalı, ve güzel işlere imza atmalısınız” diye konuştu.


Konuşmaların ardından bayrak töreni gerçekleşti. Tören sonrası Kaymakam Güler ve Başkan Köşker öğrencilerle sohbet etti ve sınıflarına uğurladı. Öğretmenler odasını ziyaret eden Kaymakam Güler ve Başkan Köşker, burada öğretmenlerle sohbet ederek talep ve önerilerini aldı. Daha sonra sınıfları da ziyaret eden Kaymakam Güler ve Başkan Köşker derslere katıldı, öğrencilerle sohbet etti.




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