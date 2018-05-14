Kaymakam Güler ve Başkan Köşker okul ziyareti gerçekleştirdi

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bayrak törenine katıldı, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Bayrak törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan ve hayırsever iş adamı Muzaffer Altıntaş da katıldı.

Törende Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker bir selamlama konuşması gerçekleştirdi. Köşker, “Evet okulların kapanmasına ve yaz tatiline artık az bir zaman kaldı. Önemli olan bu sıralarda geçirdiğimiz zamanları verimli geçirmek. Dersimize iyi çalışacağız ve ayakları üzerinde duran bir nesil olacağız. Bu anlamda sizlere güveniyoruz” dedi.

Başkan Köşker’in ardından selamlama konuşması yapan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, “Bu vatan, bizler sizlerden çok şey bekliyoruz. Fende ve ilimde çok çalışacağız. Ve Atatürk’ün işaret ettiği muhasır medeniyetler üzerine çıkacaksınız. Bu sebeple sizlerin bir misyonunuz var bunu iyi taşımanız lazım” diye konuştu.

Konuşmaların ardından bayrak töreni gerçekleşti. Tören sonrası Kaymakam Güler ve Başkan Köşker öğrencilerle sohbet etti ve sınıflarına uğurladı. Öğretmenler odasını ziyaret eden Kaymakam Güler ve Başkan Köşker burada öğretmenlerle sohbet ederek talep ve önerilerini aldı. Daha sonra sınıfları da ziyaret eden Kaymakam Güler ve Başkan Köşker derslere de katıldı.