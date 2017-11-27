Kaymakam Güler ve Başkan Köşker’den Anibal Lisesine ziyaret

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Anibal Lisesi’nin bayrak törenine katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan’ın da hazır bulunduğu ziyarette Kaymakam Güler ve Başkan Köşker, öğrencilere kısa bir selamlama konuşması gerçekleştirdi. Başkan Köşker gerçekleştirdiği konuşmasında öğrencilerden sistemli ve düzenli çalışmalarını istedi.

Başkan Köşker, “Öğrencilik, gençlik çok kıymetli. Önünüzden kocaman bir zaman var bu sebeple gençliğimizin kıymetini bilmeniz çok önemli. Öncelikle kendimizi, ailemize, çevremize ve ülkemize karşı sorumluluklarımız çok iyi bilmeli ve bu yönde kendimizi geliştirmeliyiz. Bu sorumlulukları yerine getirdiğimiz müddetçe bu ülkenin önünde hiçbir güç duramaz bu anlamda bizler sizlere çok güveniyoruz” dedi.

Kaymakam Güler konuşmasında çevrenin ve arkadaşların insan üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerine değindi. Kaymakam Güler, “Bir insana en büyük kötülüğü kendisi yapar, arkadaşları yapar. Bu sebeple kendimize zarar vermemek için hem kendimizi iyi tanıyacağız hem de çevremizdeki insanları iyi tanıyacağız. Bir insanın iyi ya da kötü yola sevk edilmesinde en büyük etken çevresidir. Bu sebeple çevrenizde her zaman doğru insanlar olmasına dikkat edin” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardında İstiklal Marşı okundu, bayrak töreninin ardından Kaymakam Güler ve Başkan Köşker öğrencileri sınıflarına uğurladı. Kaymakam Güler ve Başkan Köşker daha sonra öğrencilerin derslerine konuk oldu. Fizik ve Coğrafya derslerine konuk olan Kaymakam Güler ve Başkan Köşker, öğrencilerle birlikte dersi dinledi. Kaymakam Güler ve Başkan Köşker daha sonra öğrenciler eğitim hayatında başarılar dileyerek öğretmenler odasına geçti, öğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenler ve okul idarecileriyle bir süre sohbet eden Kaymakam Güler ve Başkan Köşker, talepleri ve sorunları dinledi.

Kaymakam Güler ve Başkan Köşker son olarak, okul içerisinde Gebze Belediyesi tarafından yapılan konferans salonunu inceledi. Okul Müdürü Turan Atilla, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e okullarına böylesine güzel bir konferans salonu kazandırdıkları içinde teşekkür etti. Kaymakam Güler ve Başkan Köşker’in okul ziyareti öğrencilerle çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.