Kaymakam Güler ve Başkan Köşker’den okul ziyareti

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Koç Ortaokulu’nda bayrak töreninde öğrencilerle bir araya geldiler. Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan ve Gebze Belediye Başkanı Danışmanı Şakir Bitmez’in de hazır bulunduğu ziyarette Kaymakam Güler ve Başkan Köşker, öğrencileri törenin ardından sınıflarına uğurladı. Törenin ardından sınıfları ziyaret eden Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, öğrencilerle sohbet ettiler.

Derslere iştirak eden Kaymakam Güler ve Başkan Köşker daha sonra öğretmenler odasına geçti. Öğretmenler ve okul idarecileriyle bir süre sohbet eden Kaymakam Güler ve Başkan Köşker, talepleri ve sorunları dinledi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren okul idarecileri ve öğretmenler, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’e teşekkür ettiler.