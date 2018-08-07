Kaynak yaparken malzemelerin altında kalan işçi kurtarılamadı

Olay, dün Kartepe Köseköy Sanayi Sitesinde bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boya ve kaynak işleri yapan firmada kaynakçı olarak çalışan Kemal Baş, çalıştığı esnada forklift üzerinde yüklü malzemeler üzerine devrildi. Durumu fark eden iş yeri çalışanları 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Kemal Baş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Evli ve üç çocuk babası olan Kemal Baş’ın cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Bugün öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Kamal Baş’ın cenazesi Başiskele Kullar’da toprağa verilirken polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.