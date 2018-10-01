Kaza yapan aracın çarptığı kadın ağır yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ışık ihlali yapan otomobille karşından gelen hafif ticari araç çarpışıp savrularak yoldan karşıya geçmek isteyen yaya çarptı. İki aracın altında kalan kadın ağır yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi ile Şehit Horoz Ceddesi'ni bağlayan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen sürücüsü 41 TV 200 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hüsamettin K. yönetimindeki 41 L 5215 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Zeynep A.'ya çarptı. Kaza yapan iki aracın altında kalan kadın ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, bir yandan kendi imkanlarıyla Zeynep A.'yı araçların altından çıkartırken, diğer yandan durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Kaza yapan sürücü kaçtı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, kazaya sebep olan otomobil sürücüsü aracını terk ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Zeynep A., Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının durumu ağır

Zeynep A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Kaza yapan araçlar çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından trafiğe kapanan yol tekrar açıldı.