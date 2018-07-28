Kaza yapan otomobil doğal gaz kutusunu parçaladı

Binaya giden gaz borularının koptuğu kazada mahalleli korku dolu dakikalar yaşadı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında İzmit Sanayi Mahallesi Köprübaşı Caddesi Pınar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 EH 3620 plakalı otomobili ile evinin önündeki sokakta seyir halinde olan sürücüsü M.T., bir anda aracının hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil kaldırıma çıktıktan sonra bir binanın girişindeki doğal gaz kutusuna çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle parçalanan doğalgaz kutusu aracın altında kalırken, binaya giden borulardan gaz çıkmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşlar, hızla borunun vanasını kapatarak olası bir facianın yaşanmasını önledi.

Korku dolu anlar yaşayan mahallelinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve gaz firmasının yetkilileri geldi. Kazada kaldırımdaki ağaç ile bina arasında sıkışan otomobildeki sürücü yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kontrol edilen sürücü M.T. tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin aküsünü sökerken, gaz ekipleri de kopan hatta güvenlik önlemleri aldı.

Kaza yapan otomobil çekici ile bulunduğu yerden kaldırılırken polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.