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17 Eylül 2017 20:26

Kaza yapan traktör sürücüsü baygın halde 300 metre ilerledi

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü, baygın halde 300 metre gittiği traktörün üzerinden el freni çekilerek indirildi.

Kaza yapan traktör sürücüsü baygın halde 300 metre ilerledi

17 Eylül 2017 20:26


Kaza, akşam saatlerinde Kandıra Cezaevi karşısı İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Fehmi Kaçar idaresindeki 41 N 5081 plakalı traktör aniden yola çıkınca, Kandıra’dan İzmit istikametine seyir halinde olan Sercan Durmuş idaresindeki 41 HP 292 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle traktör sürücüsü Fehmi Kaçar ve otomobilde bulunan Sercan Durmuş ve Birgül Durmuş yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle bayılan traktör sürücüsü direksiyon başında baygın halde 300 metre ilerledikten sonra traktör vatandaşlar tarafından el freni çekilerek durduruldu.


Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaçar’ı Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırırken, otomobil sürücüsü Sercan Durmuş ve annesi Birgül Durmuş özel bir hastaneye kaldırıldılar.


Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.




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