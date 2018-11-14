Kaza yapıp sürücüsünün kaçtığı minibüse 2 araç çarptı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kontrolden çıkan minibüs bariyerlere çarptı. Sürücünün yol ortasında bırakarak kaçtığı minibüse arkadan gelen 2 aracın çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Kirazlıyalı mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 JG 1247 plakalı minibüs, Kirazlıyalı mevkiinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpma sonucu hurdaya dönen araç yol ortasında kalırken, sürücü ise olay yerinden kaçtı.

Kaza yapan aracı görerek önünde duran 41 T 3169 plakalı ticari taksiden inen sürücü, diğer araçları uyarmak için yola çıktı. Bu sırada yol ortasındaki kazalı aracı görmeyen Halil İbrahim A.(49) idaresindeki otomobil, hızla gelerek kazalı araca çarptı. Savrulan otomobil taksiye çarparak durabildi.

Otomobil sürücüsü Halil İbrahim A. hafif şekilde yaralandı. Taksi sürücüsünün haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansa yaralı sürücü, S.B.Ü. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, görgü tanıklarının alkollü olduğunu iddia ettiği kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.