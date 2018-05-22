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22 Mayıs 2018 02:37

Kazada ağır yaralanan 2 kişi hastanede hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir minibüs, tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 2 kişi hastanede hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan 2 kişi hastanede hayatını kaybetti

22 Mayıs 2018 02:37


Kaza, Kocaeli’nin Derince ilçesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde meydana gelmisti. Edinilen bilgilere göre, Metin G. idaresindeki 41 B 684 plakalı tır, D-100 yan yoluna bağlanmak için yavaşladı. Bu sırada aynı istikametten hızla gelen Ali Ü. kontrolündeki 41 F 1074 plakalı minibüs, dönmek için yavaşlayan tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kullanılamaz hale gelen minibüsteki Ali Ü. ve Fatma T. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Yaralilar ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen ağır yaralanan 2 kişi kurtarılamadı.




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