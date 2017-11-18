Kazada ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti

Kaza, 15 Kasım akşamı Başiskele D-130 karayolu Yuvacık mevkii İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efe C. idaresindeki 34 UU 3765 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 41 NF 681 plakalı atık yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, taklalar atarak sol şeritte ters döndü. Hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi araç içinde sıkışırken bir kişi de camdan dışarı fırlayarak takla atan otomobilin altında kaldı.

Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Efe. C. yapılan tüm müdahalelere rağmen önceki akşam hayatını kaybetti.