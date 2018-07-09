Kandıra yolunda dün akşam yaşanan kazada hayatını kaybeden Erkan Doğru, annesi Remziye Doğru (84) ve oğlu Emir Hamza Doğru (2) için İzmit ilçesi Bekirpaşa Mahallesi’ndeki evlerinin önünde helallik alındı. Helallik alınması sırasında anne Elif Doğru gözyaşlarına hakim olamadı. Helallik alındıktan sonra cenazeler Fatih Camii’ne getirildi. Cami avlusunda taziyeleri ölen Erkan Doğru’nun kardeşi Ergün Doğru kabul etti. Hayatını kaybeden 2 yaşındaki Emir Hamza Doğru’nun ikiz ağabeyleri Eren ve Erdem Doğru ise cenazede ayakta durmakta güçlük çekti. Cenaze namazında ölen ailenin yakınları da hazır bulundu. Cenazeye katılan vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. İkindi vakti kılınan namazın ardından cenazeler Kandıra’nın Kayıplar köyünde toprağa verildi.

Kandıra yolu Yassıbağ mevkiinde dün akşam meydana gelen kazada, alkollü olarak direksiyon başına geçen Ö.Y. idaresindeki 34 FE 3074 plakalı otomobil hatalı sollama yaparak orta şeride geçmiş ve karşı yönden gelen A.D. idaresindeki 41 AS 595 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpışmıştı. Kaza nedeniyle duramayan E.E. idaresindeki 34 2212 plakalı otomobil ve H.G. idaresindeki 41 AAV 303 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarpmıştı. 15 kişinin yaralandığı kazada Erkan Doğru (37) ise hayatını kaybetmişti. Ağır yaralı olarak Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralılardan Erkan Doğru, annesi Remziye Doğru ve oğlu Emir Hamza Doğru da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.