Kazada yaralandı, annesi gelmeden ambulansa binmek istemedi

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde ticari bir aracın çarpması sonucu yaralanan ve annesi gelmeden ambulansa binmek istemeyen çocuk, telefonla annesiyle görüştükten sonra hastaneye kaldırıldı.

Olay, Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 yaşındaki H.S., bisikleti ile biranda caddeye çıktı. Bu sırada merkezden Yalova istikametine giden Ç.A. (26) idaresindeki 01 ELC 13 plakalı ticari aracın çarptığı çocuk yere düşerek yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 ekiplerine haber vererek çocuğun yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, H.S.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sağlık ekiplerinin ambulansla hastaneye kaldırmak istediği çocuk, annesi gelemeden ambulansa binmeyi kabul etmedi. Sağlık ekiplerinin yardımıyla annesini arayan H.S., daha sonra ambulansa alınarak Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. H.S. tedavi altına alınırken, polis kaza hakkında inceleme başlattı.