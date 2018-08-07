K@bin’de sinema heyecanı başladı

Yaz ayları boyunca K@bin etkinlikleriyle çocuklar ve velilerinin yanında olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cuma akşamları Yeşilçam’ın başyapıt filmlerini LED ekrandan yayınlıyor. Her hafta Cuma günü yayınlanan filmler saat 20.30’da başlıyor.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Sekapark K@bin etkinlikleri, birçok eğlencenin yanı sıra sinema keyfiyle devam ediyor. İlk olarak 3 Ağustos Cuma günü “Köyden İndim Şehre” filmiyle başlayan sinema keyfi, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Sinema keyfi her hafta Cuma günü akşamları Sekapark K@bin’de, Yeşilçam’ın başyapıtları ile devam edecek.

Kocaelililerin uğrak yeri olan Sekapark’ta yaz etkinlikleri de devam ediyor. Her hafta K@bin’de farklı etkinliklere katılan çocuklar, velileriyle birlikte keyifli saatler geçiriyor. Çocuklar eğlenerek öğrenirken, velileri de iyi vakit geçiriyor. K@bin etkinlikleri, yaz boyunca devam edecek.