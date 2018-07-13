K@bin’deki Dünya Kupası heyecanına yoğun ilgi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası maçlarını Sekapark’ta bulunan K@bin’den izlemeye devam ediyor. Yaz ayları boyunca K@bin etkinlikleriyle çocuklar ve velilerinin yanında olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, futbolseverleri de ağırlıyor. Dünya Kupası çeyrek finallerinden sonra başlayan yarı final maçlarını K@bin’den takip eden futbol severler, birbirinden çekişmeli mücadelelere yoğun ilgi gösterdi. Yarı final kapsamında 10 Temmuz Salı günü Fransa-Belçika, 11 Temmuz Çarşamba günü Hırvatistan-İngiltere maçları oynandı. Dünya Kupası heyecanı K@bin’de, final maçıyla devam edecek.

Kocaelililerin uğrak yeri olan Sekapark’ta yaz etkinlikleri de devam ediyor. Her hafta K@bin’de farklı etkinliklere katılan çocuklar, velileriyle birlikte keyifli saatler geçiriyor. Çocuklar eğlenerek öğrenirken, velileri de iyi vakit geçiriyor. K@bin etkinlikleri, yaz boyunca devam edecek.