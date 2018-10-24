Kebapçıda çıkan yangın paniğe neden oldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir kebapçının bacasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Hacıhalil Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir iş merkezinin giriş kartında bulunan kebapçının bacasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yükselen alevleri gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.