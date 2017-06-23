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23 Haziran 2017 11:46

Kemik erimesine bu testle önlem alınıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen sağlık taramaları ile vatandaşlar kemik erimesine karşı tedbir alabiliyor.

Kemik erimesine bu testle önlem alınıyor

23 Haziran 2017 11:46


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kemik taraması hizmeti ile vatandaşların kemik kırılmalarına sebep olan kemik erimesinin erken teşhisine olanak sağlıyor. Uzman personel eşliğinde uygulanan hizmet ile vatandaşlara ayrıca sağlık taraması da gerçekleştiriliyor.


Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kemik erimesi hastalığı ile ilgili eğitim seminerleri düzenliyor. Sonrasında ise kemik yoğunluğu ölçümü yapılıyor. Hastalığın erken teşhisi için önemli bir adımı oluşturan bu ölçüm, son teknoloji makineler ile gerçekleşiyor. Testler kadınlarda 35 yaş üzerine uygulanırken, erkeklerde 50 yaş üzerine yapılıyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 2008 yılından bu güne düzenli olarak gerçekleştirilen taramalarda, Kocaeli genelinde 20 bin 301 kişiye ulaşıldı. Taramanın yanı sıra bilgilendirme seminerlerinin de yapıldığı hizmet ile 2017 yılında da 2 bin 980 vatandaşa testler yapıldı.




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