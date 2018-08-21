Kendi aracı altında can veren Tarım ve Orman İl Müdürü toprağa verildi

Olay, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Damlar Mahallesi Mahmut Çavuş Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yaptırdığı inşaatta çalışan işçilere yemek götüren Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürü İlhan Özel, 34 ZB 9350 plakalı otomobilini inşaatın bulunduğu sokağa park etti. Aracından indikten sonra bir anda hareket eden otomobili gören Özel, aracını yakalayıp durdurmaya çalıştı. Bu esnada dengesini kaybederek yere düşen Özel, geri geri kayan otomobilinin altında kalarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Özel, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Özel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Özel için Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Damlar Camii’nde ikindi namazını müteakiben cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazında Özel’in oğulları İlhami Özel, Hami Özel, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, eski Avrupa Birliği ve Devlet Bakanı Egemen Bağış, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Kocaeli milletvekilleri, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, İl Sağlık Müdürü Şenol Güneney ve yakınları hazır bulundu. Özel’in naaşı cami içerisinde kılınan cenaze namazının ardından Damlar Mezarlığı’na defnedildi.