Edinilen bilgilere göre, sosyal medyada açtığı sahte bir hesap üzerinde tanıştığı kadınlara kendisini subay olarak tanıtan ve güvenini kazandığı kadınlarla ilişkiye giren U.S. (23), kadınların uygunsuz fotoğraflarını çekip para istedi. Bir müştekinin şikayeti üzerine harekete geçen Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri şantaj yaptığı kadından para almak üzereyken operasyon gerçekleştirdi. Polislerin geldiğini anlayan U.S. olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin takibi sonucunda U.S. Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.