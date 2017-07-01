Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2017 11:24

Kent Konseyi’nden Genel Sekreter Bayram’a ziyaret

Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Adnan Uyar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’ı ziyaret etti.

Kent Konseyi’nden Genel Sekreter Bayram’a ziyaret

01 Temmuz 2017 11:24


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine başlayan İlhan Bayram tebrik ziyaretlerini kabul ediyor. Bu kapsamda Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar, Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm ve yürütme kurulu üyeleri, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram’a tebrik ziyaretinde bulundular. Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar, Genel Sekreteri Bayram’a yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.


Kent Konseyi yönetiminin gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Sekreter Bayram, “Bu kent hepimizin. Yeni projelerle halkımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar gerçekleştirdiği projelerle kenti yaşanılabilir bir hale getirdi. Çalışmalarımız bundan sonra da artarak devam edecek” dedi. Başkan Uyar, Genel Sekreter Bayram’a çiçek takdim ederek hayırlı olsun dileğinde bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    39°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 7 ŞEVVÂL 1438
  • 01 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:06
  • Güneş :05:25
  • Öğle :13:15
  • İkindi :17:15
  • Akşam :20:44
  • Yatsı :22:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!