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04 Aralık 2017 15:34

Kent Konseyi’nden Söğüt’e ‘Hayırlı olsun’ ziyareti

Körfez Kent Konseyi Başkanı İsa Taş ve yönetimi, kısa süre önce AK Parti İlçe Başkanlığı görevine seçilen Şener Söğüt’e ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Kent Konseyi’nden Söğüt’e ‘Hayırlı olsun’ ziyareti

04 Aralık 2017 15:34


Körfez Kent Konseyi Başkanı ve Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş, beraberindekilerle geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kongre ile AK Parti Körfez İlçe Başkanlığı görevine seçilen Şener Söğüt’ü ziyaret etti.


Şener Söğüt’e yeni görevinde başarılar dileyen Körfez Kent Konseyi Başkanı İsa Taş, “Körfez, Türkiye’nin mozaiği niteliğinde. O yüzden birlik ve bütünlük önemli. İlçemizde de bunu Kent Konseyi sayesinde sağlayarak, sorunların çözümü noktasında katkıda bulunuyoruz. El ele vererek de kaliteli projelere imza atacağımıza eminiz. Yeni görevinizde de başarılı olacağınıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.


Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Körfez İlçe Başkanı Şener Söğüt, “Yapmış olduğunuz bu anlamlı ziyaret şahsımı ve yönetimimi ziyadesiyle mutlu etti. Kent Konseyi Başkanımız İsa Taş’a ve siz değerli yönetimine çok teşekkür ediyorum. İsa Bey’in de ifade ettiği gibi başarılı çalışmaları hep birlikte el ele vererek ortaya koyacağız“ dedi.




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