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20 Haziran 2017 13:47

Kent meydanı ve katlı otoparkın zemin çalışmaları yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından eski valilik alanında gerçekleştirilen kent meydanı ve yeraltı otoparkı projesinin çalışmaları sürüyor.

Kent meydanı ve katlı otoparkın zemin çalışmaları yapılıyor

20 Haziran 2017 13:47


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından eski valilik binasının bulunduğu alana gerçekleştirilen Kent Meydanı ve yeraltı otoparkının çalışmaları sürüyor. Zemindeki betonarme temelinin kırılarak kaldırılmasının ardından alandaki hafriyatlar temizlendi. Yüklenici firmanın alandaki zemin etüd uygulamalarıyla proje çalışmaları ise devam ediyor. Kocaeli’de ilk kez uygulanacak olan ve araçların zahmetsizce park edilebileceği otopark yarı otomatik sistemli işleyecek. Yeni hizmet binasına taşındıktan sonra yıkımı gerçekleştirilen Vilayet binası alanında inşa edilen otopark, park yerinden de tasarruf sağlayacak. Yarı otomatik sistemle çalışan otopark 357 araç kapasitesine sahip olacak. 6 bin 600 metre kare alana sahip otoparkta engelli ve elektrikli otomobiller için de yer ayrılacak. Kapalı otoparktan çıkışlar asansörler ile sağlanacak.


Yeraltı otoparkı Kocaeli’de ilk kez uygulanacak sistemle vatandaşlara hizmet verecek. Yarı otomatik otopark mekanizması olacak kapalı otoparkta vatandaşlar, arabasını belirlenen noktalara bıraktıktan sonra boş olan yere otomatik olarak çekilecek. Böylece vatandaşlar zahmetsizce araçlarını park edebilme imkanı bulacak.


Kentin görünümüne başka bir anlam katacak kent meydanı ise kapalı otoparkın üzerinde düzenlenecek. Meydandaki kaplamalarda granit ve bazalt gibi doğal taşlar kullanılacak. Meydanda ışıklı kuru havuz bulunacak. Kuru havuzdaki ışıklandırmalar meydana ayrı bir güzellik katacak. Meydanda tasarıma uygun zemin aydınlatması ve yüksek aydınlatma yapılacak.




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