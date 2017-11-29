Kent meydanı ve katlı otoparkta kazı ve hafriyat çalışmaları başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski valilik binasının bulunduğu alanda kent meydanı ve yeraltı otoparkı çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen projede fore kazık ve zemin iyileştirmesi tamamlandı. Projede diyafram duvarını tutacak olan ankraj imalatı sürerken alanda kazı ve hafriyat çalışmaları gerçekleştiriliyor. Projede Aralık ayında bölge bölge temel çalışmalarına başlanacak.

Yeraltı otoparkı Kocaeli’de ilk kez uygulanacak sistemle vatandaşlara hizmet verecek. Yarı otomatik otopark mekanizması olacak kapalı otoparkta vatandaşlar, arabasını belirlenen noktalara bıraktıktan sonra araçlar boş olan yere otomatik olarak çekilecek. Böylece vatandaşlar zahmetsizce araçlarını park edebilme imkanı bulacak. Katlı otoparkın hemen önünde bulunan tramvay durağı araçlarını park eden vatandaşların ulaşımlarını sağlayacak.

Eski valilik alanında inşa edilen otopark, park yerinden de tasarruf sağlayacak. Yarı otomatik sistemle çalışan otopark 357 araç kapasitesine sahip olacak. 6 bin 600 metre kare alana sahip otoparkta engelli ve elektrikli otomobiller için de yer ayrılacak. Kapalı otoparktan çıkışlar asansörler ile sağlanacak

Altı otopark üstü meydan

Kent meydanı kapalı otoparkın üzerinde düzenlenecek. Meydandaki kaplamalarda granit ve bazalt gibi doğal taşlar kullanılacak. Meydanda ışıklı kuru havuz da bulunacak. Meydanda tasarıma uygun zemin aydınlatması ve yüksek aydınlatma yapılacak.