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18 Eylül 2017 12:48

Kent Mezarlığı’nda modern hizmet binası tamamlandı

Cenaze hizmetlerinin yürütüleceği Kent Mezarlığı’ndaki yeni bina tamamlandı.

Kent Mezarlığı’nda modern hizmet binası tamamlandı

18 Eylül 2017 12:48


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin cenaze hizmetlerini yürütmek için Kent Mezarlığı’nda inşa ettiği yeni hizmet binası tamamlandı. Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, cenaze hizmetlerine yeni ve modern binanın tamamlanmasının ardından Kent Mezarlığı’nda devam edecek.


Asri Mezarlık’ta gerçekleştirilen hizmet, yeni binada devam edecek.Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından inşa çalışmaları tamamlanan yapı,Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’nün taşınmasının ardından hizmete başlayacak. Yeni ve modern hizmet bina kısa bir süre içerisinde hizmete girecek.


Bina içerisinde hem bayanlar için hem erkekler için gasilhaneler, modern bekleme alanları, insan vücut ısısına duyarlı morglar, mescit ve tüm işlemlerin elektronik ortamlardaki takip edilmesini sağlayan elektronik duyuru ve takip sistemleri yer alıyor. Modern bina aynı anda 6 cenazeye hizmet verebilecek. Binada 12 erkek, 12 de kadın olmak üzere 24 kişilik morg ve adli tıp odası da bulunuyor.




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