Kent protokolü, Kocaelispor’a yardım için ayağa kalktı

Kocaelispor’un borçlarından dolayı transfer yapamaması üzerine harekete geçen eski Kocaeliporlu futbolcusu ve MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın çağrısı, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, siyasi parti milletvekilleri, kent ileri gelenlerinin de desteğiyle kentte 3 ay sürecek yardım kampanyası başlatıldı. Kocaeli Valiliğinde düzenlenen basın toplantısıyla tanıtımı yapılan kampanyada, büyük bir kısmı Büyükşehir Belediyesi tarafından silinen borçlardan geriye kalan meblanın da ödenerek Kocaelispor’un transfer potasının açılması hedefleniyor.

Kocaeli Valiliğinde düzenlenen basın toplantısına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kulüp Başkanı Bahri Yavuz, projenin fikir üreticisi olan eski takım kaptanı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Saffet Sancaklı, siyasi partilerin Kocaeli milletvekilleri ve diğer davetliler katıldı. Programda konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, “Kocaelipsor’un bugün bulunduğu nokta, hiçbirimizin arzu etmediği nokta. Bunun daha iyi bir boyuta taşınması adına kentin bütün dinamiklerinin bir araya gelerek böyle bir çağrıyı iletme adına bir organizasyon ortaya kondu" dedi.

Hedef, Kocaeli’nin tüm kesimlerinin desteğini sağlamak

Borcun büyük bir kısmının Büyükşehir Belediyesi tarafından azaltıldığını belirten Aksoy, "Şimdi de kalan kısmı tamamlamak ve tahtanın açılımını sağlamak adına bir çalışma ortaya kondu. Takımın eski kaptanı ve şu anda milletvekilimiz olan Saffet beyin ön girişimleri sonrası kenttin bütün dinamikleriyle bir araya bugün geldik. Ziraat Bankası E-5 İzmit Şubesinde bir yardım hesabı açıldı. Ve temennimiz bu yardım hesabına yapılacak olan yardımların ulaştırılması ve ulaştırıldıktan sonra da bunla ilgili çalışmaları kulüp yönetimiyle birlikte bundan sonra götürerek daha iyi bir noktaya taşımak. Buradaki temel hedefimiz bu çalışmaları yaparken istişare ettiğimiz değerli arkadaşlarımızla ortaya koyacağımız yol haritasında bunun geniş kitlelere yayılarak Kocaeli’nin bütün kesimleri tarafından destek sağlanacak bir boyuta taşınması. Birkaç sanayi kuruluşumuzdan elli bin, yüz bin, beş yüz binin ötesinde bunu her kesime yaymak suretiyle daha geniş katılımla daha az maliyetlerle ama herkesin katılımının sağlandığı bir ortamı ortaya koyabilmek" diye konuştu.

"137 milyon borçla kulübü devraldık"

4 yıl önce büyük bir borç yükü ile yönetimi devraldıklarını anlatan Kulüp Başkanı Bahri Yavuz ise, "Geldiğimiz noktaya 137 milyon liralık borçla başladık. Alt yapısında adam olmayan, organizasyon kuramayan çok büyük bir kamburla başlamıştık. 4 sene boyunca yönetimdeki arkadaşlarımla birlikte sizinle çok büyük emek verdik. Ve belki bugün içinde olduğumuz için çok farkında değiliz. Ama inanın şehir dışında çok daha net görünüyor. Önümüzdeki yıllarda göreceksiniz Türkiye futbolunda örnek olarak gösterilecek. Biz geçmişte yapılan hiçbir hatayı tekrar etme lüksüne sahip değiliz. Ne olursa olsun önce kendi ayaklarımız üstünde duracağız. Kendi kaynaklarını oluşturan ardından da bu şehrin fazlasıyla olduğuna inandığımız kendi şehrimizin çocukları, kendi halkımızdan, kendi amatör futbol kulüplerimizden kaynakları ve oyuncularıyla yola devam etmeliyiz" şeklinde konuştu.

"70 milyon para harcadık”

Kocaelispor’un borcunun büyük bir kısmını yapılan anlaşma ile kapattıklarını anlatan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “İyi bir kampanya olacağına inanıyorum. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak, belediye başkanı olarak ben görevimi yaptım. Yapılamayacak olan bölümü bitirdik. Şimdi bundan sonra kendi halkı takımına sahip çıkacak. Ben çıkacağına inanıyorum. İyi bir ekiple, valimizin önderliğinde biz siyasiler destek verelim. Siyasiler bu işin öncülüğünü yapmamalı. Bunun zararını geçmişte gördük. Ve Kocaelispor’a halk, her katmandan insanımız sahip çıktığı zaman en kısa sürede kentin parlayan markası olacağına ben gönülden inanıyorum. Bireysel olarak bana ne düşüyorsa ben onu yapmaya hazırım. Ve takımın iyi bir yere gelmesini canı gönülden istiyorum” ifadelerini kullandı.

"Kocaelispor, kişilere mahkum kalmasın"

Son olarak söz alan ve kampanyanın başlamasında fikir üreticisi olan eski takım kaptanı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Saffet Sancaklı de şöyle konuştu:

“Şimdi öncelikle bu manzara olağan üstü, güzel bir manzara Kocaelimiz için. Hem Kocaelispor için hem de Kocaeli kenti için. Tabii olanlar olmuş, geçmişte o olmuş, bu olmuş, kötü yönetimmiş, şu olmuş bunların hepsi geçmişte kaldı artık. Bu kampanyayı lig biterken başlatmayı düşünüyordum benim böyle bir fikrim vardı Vali Bey ile görüşeyim dedim. Sonradan derken seçim açıklaması yapıldı. Erken seçim açıklaması yapılınca doğal olarak kimse ile paylaşmadım. Çünkü bu kampanya parti üstü bir kampanyadır. Eskisi gibi hafta sonları burada Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ile oynayan Avrupa kupaları oynayan televizyonların devamlı Kocaeli’den bahsettiği, insanların hafta sonunu zor beklediği mutlu olduğu bir şehir hayal ediyorum ben. Kocaelispor’u öyle bir yere oturtmamız lazım ki bir daha kişilere mahkum kalmayan, kendi gelirleri olan, alt yapısı olan, tesisleri olan ve bu şehrin mutluluğunu sağlayan bir organizasyon benim hayalim bu."