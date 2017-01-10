Kentim İzmit’im turuna bin 62 kişi katıldı

İzmit Belediyesi’nin “Kentim İzmit’im Turuna” katılanlar, yaşadıkları şehri daha yakından tanıma imkanı buluyor.

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kentim İzmit’im gezilerine 2016 yılında bin 62 kişinin katıldığı kaydedildi. Büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğu Kentim İzmit’im turuna katılanlar, rehber eşliğinde şehrin önemli yerlerini geziyorlar. Yetkililer, Şirintepe’deki Ekopark’tan başlayan İzmit turunun sırasıyla tarih koridoru, kadın sosyal yaşam merkezi, 3D Yazıcı ve Tasarım Merkeziyle devam edip Gölkaypark’ta sona erdiğini söylediler. Kentim İzmit’in Turlarının 2017 yılında da devam edeceği bildirildi.