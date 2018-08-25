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25 Ağustos 2018 17:49

Kereste fabrikasında çıkan yangın paniğe sebep oldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir kereste fabrikasının silosunda çıkan yangın, büyümeden olay erine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kereste fabrikasında çıkan yangın paniğe sebep oldu

25 Ağustos 2018 17:49


Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Köşklü Çeşme mahallesi Yeni Bağdat Caddesi’nde bulunan bir kereste fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı fabrikanın silosunda bir anda alevler yükselmeye başladı. Yangını fark eden işçiler durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi.


İhbar üzerine olay erine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede alevleri kontrol altına alan ekipler, büyümeden söndürdü Paniğe neden olan yangında dumandan etkilenen ve yaralanan olmazken, fabrikada hasar meydana geldi.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.




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