Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2018 18:14

Kereste fabrikasında korkutan yangın

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan bir kereste fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Kereste fabrikasında korkutan yangın

03 Temmuz 2018 18:14


Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Aslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir kereste fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı fabrikanın depo kısmında bulunan talaşlar bir anda tutuştu. Alevlerin yükseldiğini gören işçiler, panikle durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yapılan müdahale ile yangını kontrol altına alan ekipler, büyümeden söndürdü.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç