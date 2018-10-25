Keşif Çanakkale vizyonda

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Cumhuriyet ve Gençlik Festivali kapsamında,19 Ekimde vizyona giren Keşif Çanakkale isimli sinema filmi sosyal sorumluluk projesi olarak vatandaşlara ücretsiz olarak izlettirilmeye başlandı. Film, Gebze Center, 41 AVM ve Dolphin Center'de bulunan sinema salonlarında 29 Ekim Pazartesi gününe kadar izlenebilecek.

Çanakkale Destanı'nı günümüzde yaşayan ve birbirinden tamamen farklı hayatları, farklı sorunları olan üç çocuk üzerinden ele alan Keşif Çanakkale filmi, kültürel değerlerimize ve birlik olma bilincine değinerek vatana sahip çıkmak amacıyla girilen mücadeleyi anlatıyor. Alışılagelmiş hikayelerin ve anlatımın dışına çıkarak bir bilgisayar oyunuyla başlayıp beklenmedik bir zaman yolculuğu ile başarılı bir şekilde gözler önüne seriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı' nın desteği ile Gazeteci-Yazar Avni Özgürel' in danışmanlığı ve yapımcılığında TRT - TFT Yapım ortak yapımı olarak 19 Ekim de vizyona giren Keşif Çanakkale isimli sinema filmi, zamanda yolculuk yaparak Çanakkale Savaşı'nda yaşananları tüm çıplaklığıyla gören 3 gencin yaşadıklarını aktarıyor. Burak Can, Sude Zulal Güler, İbrahim Yıldız, Yurdaer Okur, Pelin Akil ve Rüzgar Aksoy'un başrollerini paylaştığı 'Keşif', Türkiye'nin 3 farklı bölgesinde aynı oyunu oynarken kendilerini bir anda Çanakkale Savaşı'nın ortasında bulan 3 gencin maceralarını hikâye ediniyor.