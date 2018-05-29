Keşkek binası modern görünüme kavuşuyor

Kartepe’nin tarih ve kültürüne büyük değer veren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in talimatları doğrultusunda Etüt Proje Müdürlüğü ekipleri İbrikdere Mahallesi’nde bulunan Keşkek Binasını modern görünüme kavuşturuyor. 60 metre kare olarak yapılan Keşkek Binası kayrak taşı kaplama ile kaplanacak. Bina içerisinde ateş tuğlası duvarı yapılırken, beş kazan aynı anda keşkek yapılabilecek.

Kartepe’nin kültür mirasına sahip çıkıldığını belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Uzun yıllardır İbrikdere Mahallemizde Keşkek Cemiyeti yapılmaktadır. Keşkek Binası günümüz şartlarına cevap veremez duruma gelmişti. Yapılan projelendirme sonrasında ekiplerimiz tarafından hızlı bir çalışma ile Keşke Bbnası bitme noktasına yaklaştı. Ramazan Bayramı öncesinde yapılan Keşkek Cemiyeti bu yılda düzenlenecek. Daha sonra bina mahallerinin hizmetine verilecektir” ifadelerini kullandı.