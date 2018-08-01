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01 Ağustos 2018 14:16

Kickbok takımının tercihi Ketenciler Gençlik Kampı oldu

Kartepe Belediyesi’nin gençlere yönelik önemli yatırımlarından biri olan Ketenciler Gençlik Kampı, İstanbul Sinop Spor Kulübü Kickboks Takımını ağırladı.

Kickbok takımının tercihi Ketenciler Gençlik Kampı oldu

01 Ağustos 2018 14:16


Gençlerin serbest zamanlarında sosyo-kültürel ihtiyaçlarını karşılayarak, sosyal ve sportif faaliyetleri bir arada gerçekleştirebildiği Ketenciler Gençlik Kampı, 10 bungalov ve 30 yatak kapasitesi ile gençlere yatılı kamp yapma imkanı sunmaya devam ediyor. Gerek Kocaeli’de gerekse il dışından gençlerin yoğun ilgi gösterdiği kamp, Kartepe’de doğal yaşamı deneyimlemek isteyen gençlere kapılarını ücretsiz açıyor. Yoğun ilgi gören kamp son olarak İstanbul Sinop Spor Kulübü Kick Boks takımını ağırladı.


Üç gün boyunca doğa içinde kamp yapan sporcular, doğa yürüyüşleri, voleybol, basketbol ve geleneksel Türk okçuluğu gibi birçok sportif aktivite gerçekleştirdi. Kickboks antrenmanlarını Kartepe’nin eşsiz doğasında yapma imkanı bulan sporcular, kamp sonunda kısa bir ilçe turu yaptı. Kafile, gençlere yönelik yatırımlarından ve göstermiş olduğu misafirperverliklerinden dolayı Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’e ve Kartepe Belediyesi’ne teşekkür ettiler.




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