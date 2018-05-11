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11 Mayıs 2018 17:51

Kılavuz Gençlik Akademi Lise Yazarlık Okulu kapanış programı kitap fuarında yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Kılavuz Gençlik Akademi Lise Yazarlık Okulu Kapanış programı, 10.

Kılavuz Gençlik Akademi Lise Yazarlık Okulu kapanış programı kitap fuarında yapıldı

11 Mayıs 2018 17:51

Kocaeli Kitap Fuarı’nda Kılavuz Gençlik sahnesinde yapıldı.


Programda seçkin yazarlardan 5 alanda eğitim alan öğrenciler için ödül töreni yapıldı. Öğrenciler ve ailelerin yoğun ilgisi eşliğinde yapılan kapanış programında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi Deneme Atölyesi Yazarı Mehmet Şeker, Şiir Atölyesi Eğitmeni Ahmet Turan, Portre Atölyesi Yazarı Fahri Tuna, Öykü Atölyesi Eğitmeni Güray Süngü, Karikatür Atölyesi Eğitmeni İlhami Atmaca hazır bulundu.


. Yazarlık Okulu kapanış programında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi, “Bu çalışmayı sahiplenen veli ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. İnsanı yücelt ki devlet yaşasın anlayışı ile çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gençlere her türlü imkânı vermektedir. Sadece şehrin kalkınması, gelişmesi değil, insanının da kalkınması, gelişmesi için her şeyi yapan bir Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Yazmak için önce okumak gerekir, insanımız gencimiz tarihini, geçmişini iyi okumalı bu anlamda kılavuz gençlik çalışmalarımız devam etmektedir, biz gençlerimize güveniyoruz” şeklinde konuştu.




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