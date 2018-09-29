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Kılavuz Gençlik Modeli gençlerden beğeni topladı

Malatya’daki Yerel Yönetimlerde Gençlik Stratejisi Zirvesi’nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ödüllü projesi Kılavuz Gençlik Modeli, 81 ilden gelen gençlere sunuldu.

Malatya'daki Yerel Yönetimlerde Gençlik Stratejisi Zirvesi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ödüllü projesi Kılavuz Gençlik Modeli, 81 ilden gelen gençlere sunuldu.


Türkiye'nin 81 ilinden gelen 200'ün üzerinde öğrenci, bölge sorunları, ve çözümleri, Türk gençliğinin beklentileri gibi birçok konuyu Yerel Yönetimlerde Gençlik Stratejisi Zirvesi'nde konuştu. Malatya'da düzenlenen ve 3 gün süren zirveye AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay katıldı. Zirvede gerçekleşen "Yerel Yönetimlerde Gençlik Politikaları Oluşturma" oturumunda yer alan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'ye örnek ve model olan ödüllü projesi Kılavuz Gençlik Modeli'ni gençlere sundu. İnönü Üniversitesi'nde görevli Doç. Dr. Vehbi Bayhan ile birlikte sunum yapan Bilgi, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Kılavuz Gençlik Modeli, zirveye katılan gençler tarafından çok beğenildi.

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