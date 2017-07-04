Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü’nün 20. gününde ilk molayı verdi

15’te başladığı ‘Adalet Yürüyüşü’nün 20. gününde ilk molayı Kocaeli’nin İzmit İlçesinde bulunan SEKAPARK Bilim Müzesi alanında verdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nün 20. gününe Leyla Atakan’ın mezar ziyareti ile başladı. Saat 09.15’te 20. gün yürüyüşüne başlayan Kılıçdaroğlu, şiddetli sağanak yağış altında İzmit SEKAPARK Bilim Müzesi alanına ulaştı. Kılıçdaroğlu, burada mola verdi.

Mola yeri yakınlarında bazı vatandaşlar yürüyen grubu ”Recep Tayyip Erdoğan” sloganları atarak protesto ederken yürüyen kitle gruba alkışlar ile karşılık verdi. Molanın ardından Kılıçdaroğlu’nun saat 11.45’te yürümeye devam etmesi planlanıyor. Kılıçdaroğlu, yürüyüş sırasında sık sık vatandaşları selamladı.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler bugün Kocaeli’nin Körfez ilçesine bağlı Yarımca bölgesine kadar yürüyecek ve burada konaklayacak.