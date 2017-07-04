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04 Temmuz 2017 18:24

Kılıçdaroğlu, adalet yürüyüşü’nün 20. gününü tamamladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’dan başlattığı adalet yürüyüşünün 20.

Kılıçdaroğlu, adalet yürüyüşü’nün 20. gününü tamamladı

04 Temmuz 2017 18:24

gününü tamamladı.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına tepki amacıyla Ankara Güvenpark’tan başlattığı yürüyüşüne 20. günde Kocaeli’nin İzmit ilçesinden başladı. Yoğun yağmur altında geçen yürüyüşün ardından heyet su molası verdi. İlk molanın ardından saat 11.45’te yürüyüşe devam eden Kılıçdaroğlu, ikinci mola adresi olan Derince stadına ulaştı. İkinci mola adresinden saat 16.00’da yola çıkan Kılıçdaroğlu, yaklaşık toplam 23 kilometre yol yürüdükten sonra yürüyüşün 20. gününü Kocaeli’nin Körfez ilçesine bağlı Yarımca Sanayi bölgesinde tamamladı.


Kemal Kılıçdaroğlu’na ikinci molanın ardından kamp yerine kadar oyuncu Müjdat Gezen ve Gazeteci Uğur Dündar gibi isimler eşlik etti. Küçük bir çocuk ise Körfez İlçesinden geçiş sırasında Kılıçdaroğlu’na çiçek verdi. Yürüyüş sırasında bazı vatandaşlar "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attı. Grupta bulunanlar ise alkış ile karşılık verdi. Öte yandan CHP Kocaeli Gençlik Kolları İl Başkanı Murat Erinç nişanlısı Şeyda Arslan ile Adalet Yürüyüşünde Kılıçdaroğlu ile birlikte yürüdü. Çift yürüyüşün sona erdiği kamp alanında saat 20.00’da Kılıçdaroğlu’nun nikah şahitliği yapacağı tören ile dünya evine girecek.


Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler geceyi Yarımca bölgesinde ki kamp alanında geçirecek.




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