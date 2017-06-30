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30 Haziran 2017 09:00

Kılıçdaroğlu, Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ın mezarını ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına tepki göstermek amacıyla başlattığı yürüyüşün 16.

Kılıçdaroğlu, Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ın mezarını ziyaret etti

30 Haziran 2017 09:00

gününde Sakarya’nın Hendek İlçesinde bulunan Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan mezarını ziyaret etti.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MİT tırlarının durdurulması davası kapsamında CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına tepki amacıyla başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nün 16. Gününde Sakarya’nın Hendek İlçesinde bulunan Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ın mezarını ziyaret etti.


Hendek İlçe mezarlığına gelen Kılıçdaroğlu, Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ın mezarına çiçek bırakıp dua etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından yürüyüşün başlayacağı Hendek Otogarına doğru harekete geçti.




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