Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Kocaeli
  •  » Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Ilk Kadın Belediye Başkanı Leyla Atakan'ın Mezarını Ziyaret Etti
04 Temmuz 2017 09:41

Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin ilk kadın Belediye Başkanı Leyla Atakan’ın mezarını ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü’nün 20.

Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin ilk kadın Belediye Başkanı Leyla Atakan’ın mezarını ziyaret etti

04 Temmuz 2017 09:41

gününde Kocaeli’nin İzmit İlçesinde bulunan ve trafik kazasında hayatını kaybeden Türkiye’nin ilk kadın Belediye Başkanı Leyla Atakan’ın mezarını ziyaret etti.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına tepki göstermek amacıyla başlattığı yürüyüşün 20. gününde Kocaeli’nin İzmit İlçesinde bulunan ve trafik kazasında hayatını Türkiye’nin ilk kadın Belediye Başkanı Leyla Atakan’ın mezarı ile İzmit’in düşman işgalinde şehit düşenlerin mezarını ziyaret etti.


İzmit Bağçeşme mezarlığına gelen Kılıçdaroğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden Türkiye’nin ilk kadın Belediye Başkanı Leyla Atakan’ın mezarı ile İzmit’in düşman işgalinde şehit düşenlerin mezarına çiçek bırakıp dua etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından yürüyüşün başlayacağı Yahya Kaptan Mahallesine doğru harekete geçti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
27
°
C
  • Salı
    27°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 10 ŞEVVÂL 1438
  • 04 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:09
  • Güneş :05:27
  • Öğle :13:16
  • İkindi :17:16
  • Akşam :20:43
  • Yatsı :22:41
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!