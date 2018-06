Bunlar bu ülkenin evladı. Yurt dışındaki vatandaşların da kendi milletvekillerini seçip parlamentoya girmesi lazım” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde STK’lar, sanayiciler, iş adamları ve partililer ile buluştu. Programda konuşan Kılıçdaroğlu, “Amacımız hep birlikte barışı ve huzur içerisinde yaşamalıyız. Kavgadan bu ülke bıktı. yeni bir anlayışla yol çıkmak ve Türkiye’nin sorunlarını çözmek zorundayız. Sorunu olmayan hiçbir insanoğlu yoktur. Ama aklımızla biz sorunlarımızı çözmeye çalışırız. Aklın değil de ön yargının egemen olduğu toplumlarda sorunlar artar. Bugün neresinden bakılırsa bakılsın ağır bir tabloyla karşı karşıyayız. Eğer topraklarımızın bu kadar bereketli olduğu bu ülkede bir çiftçi borçlarından dolayı kendisini yakıyorsa sorun var demektir. 17 milyon yoksul varsa sorun var demektir. Cep telefonu ile konuşurken acaba dinleniyor muyum diye düşünürsek sorun var demektir. Akılcı politikalar bu sorunları aşabiliriz. Kimseyi ötekileştirmeden aşmak mümkün. Hepimiz insanız” dedi.

“Türkiye’de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur”

“Biz de demokrasi olduğu söyleniyor” diyen Kılıçdaroğlu, “Gerçekten biz de demokrasi mi var? Eğer bir partinin genel başkanı mahkemeye hakim tayin ediyorsa orada demokrasi yoktur. Hiçbirimizin can ve mal güvenliği yoksa orada demokrasi yoktur. Türkiye’de hiç kimsenin can ve mal güvenliği yoktur. Can ve mal güvenliğinin garantisi bağımsız yargıdır. Çünkü egemen bir güç tarafından baskı altına alınıyorum ve haklarım elimden alınıyorsa mahkemelere başvuracağız. O hakim başkalarının talimatı ile karar veriyorsa, orada can ve mal güvenliği yoktur” ifadelerini kullandı.

“Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı”

“33 asker 7 kez ömür boyu müebbet hapse mahkum edildi” diyen Kılıçdaroğlu, “15 Temmuz’a katıldığı için. Komutanın verdiği talimata herkes uyar. Uymazsanız suç işlersiniz. Siz komutanın verdiği talimatı tartışamazsınız. Nasıl oluyorsa 33 ere 7 kez. Müebbet veriyorsunuz da komutana bir şey olmuyor. Bunu vicdan kabul eder mi? Parası olan dışarıda gariban içeride olacak. Bank Asya’daki memuru içeri alacaksınız Bank Asya’yı kurana bir şey yapmayacaksınız adalet bu değildir. Dünya adalet üzerine inşa edilmiştir. Adaletin olmadığı bir yerde devlet olmaz. Mülkü sağlayan adaletin kendisidir. Can ve mal güvenliğimizi adalet sağlayacak. Biz diyoruz ki cumhurbaşkanı tarafsız olmalı. Çünkü Cumhurbaşkanı hakim tayin eden birisidir. Benim rakibim olan bir genel başkan mahkemeye hakim tayin ederse ya da ben tayin edersem bu iş adil olmaz” şeklinde konuştu.

“Lütfen evimize gittiğinizde peygamberimizin veda hutbesini okuyun”

“Adalete susamış bir aydayız. Ve bizler 24’de sandığa giderken elimizi vicdanımıza koyarak ve adaleti düşünerek sandığa gitmeliyiz” diyen Kılıçdaroğlu, “Adalet konusunda nerede olursa olalım ortak bir payda oluşturmak zorundayız. Eğer siz bilim insanlarını hapse atarsanız demokrasiden ahlaktan söz edemezsiniz. Hepimize düşen bir görev var. 24 Haziran sandığa gideceğiz. Sizden sadece bir şey istiyorum elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın. Görevden alıyorsunuz eşini de işten çıkardınız. Adam nereye başvuracak mahkemeye. Kararnamede ne diyor mahkemeye başvuramazsın. Dünyada böyle bir adalet sistemi var mı? 1 milyonun üzerinde mağdur aile var. Bir insan suçlu olabilir ama suç bireyseldir. Eşinin çocuklarının ne günahı var. Lütfen evimize gittiğinizde peygamberimizin veda hutbesini okuyun .Suçun suçlunun adaletin tanımı orada vardır. Bu mağduriyetleri yaşatanlar iktidarsa onları oradan indirmekte görevimizdir” dedi.

“Herkesin eşit haklara sahip olduğu demokrasiyi savunuyoruz”

Eski düzeni eleştirdiklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Bizim ülkemizde siz eskiye dönmek istiyorsunuz diyorlar. Hayır biz eksiyi eleştiriyoruz. Biz eskiyi değil çağdaş bir hukuk sistemi olan parlamenter sistemi istiyoruz. Gazi meclis kimsenin vesayetinde olmamasını istiyoruz. Yüzde 10’u kaldıracağız. Kim getirdi. Darbeciler. Seçim kanunun değişmesi lazım kadınların niye önü kesiliyor, niye gençler siyasette daha fazla yer almıyor. Askerlerini çıkardığı kanun yüzünden bunu değiştireceğiz. Medya özgürlüğü olacak. Medyanın görevi gücü denetlemektir. Onu bunu övmek, alkışlamak değil. Medya gücü halk adına denetler. Bir belediye başkanı yolsuzluk yaptıysa medya onu haber yapar. Haksızlığı hukuksuzluğu haber yapar. Biziz savunduğumuz medya süzeninde gazeteci sadece medya ile uğraşacak. Devletle hiçbir ilişkisi olmayacak. Medya çalışanların her biri sendikalı olması lazım. Gazeteci patronuna da bağımsız olmalı. Herkesin eşit haklara sahip olduğu demokrasiyi savunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yurt dışlındaki vatandaşların da kendi milletvekillerini seçip parlamentoya girmesi lazım”

“Lider suntasının olmaması lazım olduğu yerde demokrasi yara alır” diyen Kılıçdaroğlu, “Bütün bunların hepsini düşünüyoruz. Bir ülkede anayasa değişecek bir hukuk fakültesi görüş beyan edemeyecek. Bu fakülteleri niye kurduk biz o zaman. Hepimizin oturup düşünmesi lazım. Yurt dışındaki vatandaşlarımız oy kullanıyorlar ama niye milletvekilleri olamıyorlar. Bunlar bu ülkenin evladı. Yurt dışındaki vatandaşların da kendi milletvekillerini seçip parlamentoya girmesi lazım. Demokrasi de ne kadar geride kaldığımızın örneğidir bu. Bizim savunduğumuz sistem özgür bir sistemdir” ifadelerini kullandı.

“CHP yola karşı, köprüye, limana karşı diyorlar, biz hiç birisine karşı değiliz”

“CHP yola karşı, köprüye, limana karşı diyorlar, biz hiçbirisine karşı değiliz” diyen Kılıçdaroğlu, “Yola kim karşı olabilir. Biz yolu kaça yaptın köprüyü kaça yaptın diye soruyoruz. Biz bunu sorunca bize karşısınız diyorlar. Köprüyü kendi cebinden yaptıysan soramayacağım. Bu köprüyü benim vergimle yaptın sen. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset halka hizmet aracıdır. 1923 ‘ten 2002 ye kadar 713 milyar dolar para harcandı bütün hükümetlerde. 2003- 2017 dönemine 2 trilyon 94 milyar dolar harcandı. Nereye gitti bu para Keban Barajı, Atatürk Barajı mı, bir şeker fabrikası mı yapıldı? Nereye gitti bu para bunun hesabını kimse vermiş değil. Bu parada tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Köprü yaptık diyorlar köprüden geçen paraları biz ödüyoruz. Bizim torunlarımız da ödeyecek sandığa giderken bunları düşünmek zorundasınız” dedi.

Konuşmanın ardından Kılıçdaroğlu, davetlilerle birlikte iftar yaptı.