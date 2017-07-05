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05 Temmuz 2017 18:06

Kılıçdaroğlu, yürüyüşün 21. gününü tamamladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’dan başlattığı adalet yürüyüşünün 21.

Kılıçdaroğlu, yürüyüşün 21. gününü tamamladı

05 Temmuz 2017 18:06

gününü tamamladı.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına tepki amacıyla Ankara Güvenpark’tan başlattığı yürüyüşüne 21. günde Kocaeli’nin Körfez ilçesinden başladı. Sabah saat 09.15’te başlayan yürüyüşte Kılıçdaroğlu ve vatandaşlar Kirazlıyalı mevkiinde mola verdi. Kirazlıyalı mevkiinde verilen molada Kılıçdaroğlu, MYK toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Kılıçdaroğlu saat 15.00’da yeniden yürüyüşe geçti. Yoğun güvenlik önlemleri altında devam eden yürüyüşün 21. günü Kocaeli’nin Dilovası ilçesine bağlı Tavşancıl sahilinde sona erdi.


Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler geceyi Tavşancıl Sahilinde ki kamp alanında geçirecek.




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