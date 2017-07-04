Kılıçdaroğlu, yürüyüşün sonunda nikah şahitliği yaptı

gününün sonunda partisinin Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç’in nikah töreninde şahitlik yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına tepki amacıyla Ankara Güvenpark’tan başlattığı yürüyüşün 20. gününde kamp için mola verilen Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki yarımca sanayi bölgesinde CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Erinç ile nişanlısı Şeyda Arslan’ın nikah törenine katıldı. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın kıydığı nikahta genç çiftin nikah şahitliklerini Kılıçdaroğlu ve CHP Kocaeli milletvekilleri yaptı.

Nikahın ardından Kılıçdaroğlu, “Bu tabloları görmek için yürüyoruz, çocuklarımız, evlatlarımız, torunlarımız güzel günler görsün diye. Her evde huzur, Türkiye’de huzur olsun. Birlikte yaşama irademizi ortaya koyalım diye bu mücadeleyi yapıyoruz. Bu nikaha katıldığım ve tanıklık yaptığım için son derece mutluyum. Kendilerini yürekten kutluyorum” dedi.

Kılıçdaroğlu genç çifte Türk bayrağı hediye ederken, nikah cüzdanını geline verdi. Ardından Kılıçdaroğlu çiftinin gelin ve damada takılarını takmasının ardından tören sona erdi.