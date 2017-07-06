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06 Temmuz 2017 11:30

Kılıçdaroğlu’nun mola yerinde dağı taşı kırmızı halıyla kapladılar

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 22.

Kılıçdaroğlu’nun mola yerinde dağı taşı kırmızı halıyla kapladılar

06 Temmuz 2017 11:30

Gününde devam eden adalet yürüyüşünde, Kılıçdaroğlu’nun konaklayacağı alan 5 bin metrekare kırmızı halıyla kaplandı.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasına tepki amacıyla Ankara Güvenpark’tan başlattığı yürüyüşün 22. gününe Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde öğlen molasına girdi. Mola öncesi hazırlanan 5 bin metrekarelik aland yürüyüşe katılanlar ve Kılıçdaroğlu için kırmızı halıyla kaplandı. Toprak alanın kırmızı halıyla kaplanan alanda 3 bin kişilik yemek çadırları kuruldu.




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